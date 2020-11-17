Портленд, США, , 22:06 — REGNUM Форвард клуба НБА «Портленд Блейзерс» Родни Худ не стал пользоваться опцией продления контракта с клубом на год, по такому соглашению он бы заработал 6 миллионов долларов, и выйдет на рынок свободных агентом, информирует в своем твиттере журналист Эдриан Воджнаровски.

Форвард не выходил на паркет с 6 декабря, когда разорвал ахилл, из-за чего пропустил большую часть сезона.

Худ успел провести 20 матчей в минувшем сезоне, набирая в среднем 11,5 очка и 3,5 подбора за игру.