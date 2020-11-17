Лос-Анджелес, США, , 21:39 — REGNUM Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» намерен сохранить в своем составе двух баскетболистов из чемпионского состава. Руководство команды рассчитывает продолжить сотрудничество с центровым Дуайтом Ховардом и форвардом Маркиффом Моррисом, информирует The Los Angeles Time.

Контракты баскетболисты истекли по окончании минувшего сезона. Они могут стать свободными агентами в межсезонье.

В 18 матчах плей-офф Ховард в среднем набирал 5,8 очка и 4,6 подбора. Моррис в среднем набирал 5,9 очка и 3,0 подбора в 21 матче.