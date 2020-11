Москва, , 21:33 — REGNUM 17 ноября в рамках второго раунда онлайн-турнира по CS: GO Nine to Five 6 российский коллектив Espada одержал разгромную победу над румынами из Nexus со счетом 16:6 на карте Overpass. Третьей решающей картой противостояния станет Dust2.

MVP второй карты был признан 19-летний российский киберспортсмен Адбул «degster» Гасанов, набравший статистику 27−12.