Стокгольм, , 20:21 — REGNUM 17 ноября в рамках четвертого раунда группового этапа онлайн-турнира по CS: GO Cyber. Bet Golden League 2020 шведы из Lilmix одержали победу над российским коллективом Cyber Legacy со счетом 2:0 на картах Mirage (16:8) и Inferno (16:11).

19-летний шведский киберспортсмен Исак «isak» Фахлен, набравший статистику 47−29, был признан самым ценным игроком матча.

Одержав победу и набрав девять очков, Lilmix поднялся на четвертую строчку. Cyber Legacy с шестью баллами опустился на десятое место.