Ливерпуль, Великобритания, , 18:32 — REGNUM Руководство «Ливерпуля» готово расстаться с Мохаммедом Салахом, Садио Мане и Роберто Фирмино, чтобы направить вырученные средства на покупку 21-летнего лидера «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, которого transfermarkt оценивает в 180 миллионов евро. Transfermarkt оценивает Салаха, Мане и Фирмино суммарно в 312 миллионов евро.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.