Нур-Султан, , 18:20 — REGNUM 17 ноября СНГ коллектив K23 потерпел поражение от Galaxy Racer на первой карте Inferno со счетом 11:16 в рамках второй раунда Nine to Five 6.

Самым ценным игроком первой карты стал 22-летний шведский киберспортсмен Никлас «PlesseN» Плессен, набравший статистику 19−14.

Второй картой противостояния станет Train — выбор шведов из Galaxy Racer.