Милан, Италия, , 17:57 — REGNUM Руководство миланского «Интера» намерено обменять 28-летнего атакующего полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена на хавбэка лондонского «Арсенала» Гранита Джаку. Transfermarkt оценивает Эриксена и Джаку в 50 и 28 миллионов евро соответственно.

Текущее соглашение Эриксена с «нерадзурри» рассчитано до лета 2024-го года.

В текущем сезоне Эриксен принял участие в семи матчах за «Интер» во всех турнирах.

28-го января 2020-го года «Интер» подписал Эриксена из «Тоттенхэма» за 20 миллионов евро.