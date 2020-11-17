Екатеринбург, , 15:28 — REGNUM Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) не сможет провести два матча чемпионата России из-за коронавируса. Об этом 17 ноября сообщили журналистам в пресс-службе команды.

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Отмечается, что часть игроков клуба получила положительные результаты тестов на коронавирус.

Таким образом, команда не сыграет в 12-м и 13-м турах чемпионата России по волейболу. Отстранение уже официально подтверждено Роспотребнадзором и Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ).

21 ноября команда должна была провести домашний матч с челябинским «Динамо-Метар», а 28 ноября — с красноярским «Енисеем».