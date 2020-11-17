Киев, , 14:43 — REGNUM Шесть футболистов сборной Украины не смогут принять участие в ближайшем матче Лиги наций из-за коронавируса. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

Положительные результаты тестов получили полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский и игроки «Шахтёра» Сергей Кривцов и Жуниор Мораес.

Ранее коронавирусом заразились Евгений Макаренко, Дмитрий Резник и Эдуард Соболь. Также инфекция выявлена у тренера по физподготовке Ивана Баштового.

17 ноября сборная Украины должна сыграть со Швейцарией в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций.