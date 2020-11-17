Ростов-на-Дону, , 14:21 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 17-летним полузащитником Игорем Павловым. Об этом 17 ноября сообщает «Чемпионат».

Павлов имеет двойное гражданство — России и Швейцарии. Он выступал за швейцарский клуб.

«Павлов был на хорошем счету в «Янг Бойз», но «Ростову» удалось убедить игрока перейти к ним», — говорится в сообщении.

Отмечается, что игрок уже работает с дублем ростовской команды и зимой будет заявлен для участия в матчах.

В прошлом сезоне юношеской лиги Швейцарии он сыграл в шести матчах за «Янг Бойз» и забил один гол. До этого выступал в молодёжном составе швейцарского клуба «Фрибур».