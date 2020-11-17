Монреаль, Канада, , 14:15 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет обоснованные опасения по поводу принятого в США «закона Родченкова». Об этом 17 ноября заявил представитель организации, слова которого приводит Reuters.

«Это может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру», — сказал представитель агентства.

Он отметил, что WADA также хочет понять, почему этот законопроект исключает обширные области американского спорта, такие как профессиональные лиги и все виды студенческого спорта.

«Если это недостаточно хорошо для американского спорта, почему это годится для остального мира?».

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат США принял так называемый «акт Родченкова», который позволяет привлекать любого спортсмена к уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил в тех соревнованиях, в которых участвуют американцы.

При этом североамериканские профессиональные лиги, такие как НХЛ, НБА и другие, не попадают под действие закона, поскольку не следуют кодексу WADA.

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