Милан, Италия, , 13:33 — REGNUM Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продлить контракт с клубом до 2022 года. Об этом 17 ноября сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, руководство «Милана» хочет предложить 39-летнему форварду новый однолетний контракт. Его текущее соглашение действует до лета 2021 года.

Отмечается, что Ибрагимович рассчитывает на попадание команды в Лигу чемпионов по итогам сезона 2020/21, поэтому он готов поиграть в главном еврокубковом турнире вместе с «Миланом».

На момент истечения нового предполагаемого контракта Ибрагимовичу будет почти 41 год.

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