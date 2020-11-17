Лондон, , 13:22 — REGNUM Подача с руки в матче с Александром Зверевым не была проявлением неуважения к сопернику. Об этом 17 ноября заявил российский теннисист Даниил Медведев, слова которого приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Я ни в коем случае не хотел проявить неуважение к сопернику, поэтому сделал это при счете 30:30, а не 40:0», — сказал Медведев.

https://twitter.com/TennisTV/status/1328451799523725312

По его словам, соперник находился далеко от задней линии. Подача с руки позволила выиграть очко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев обыграл Зверева в матче Итогового турнира ATP со счётом 6:3, 6:4.

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