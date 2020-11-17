Манчестер, Великобритания, , 11:59 — REGNUM Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд открыл книжный клуб. Об этом 17 ноября сообщает Sky News.

Отмечается, что Рашфорд стремится привить детям любовь к чтению. Он признался, что в детстве хотел читать намного больше, но бюджета его семьи хватало только на покупку продуктов.

Рашфорд будет осуществлять свой проект совместно Macmillan Children's Books (MCB). В первую очередь книги будут доставляться детям из уязвимых и малоимущих слоёв населения, чтобы помочь им получить доступ к знаниям и поднять уровень грамотности.

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