Тегеран, , 11:27 — REGNUM Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно может возглавить сборную Ирана. Об этом 17 ноября сообщает Tehran Times.

Отмечается, что Федерация волейбола Ирана достигла предварительной договорённости о заключении контракта с 53-летним российским специалистом.

В марте пост наставника иранской команды покинул черногорский тренер Игор Колакович.

На Олимпийских играх в Токио сборная Ирана будет выступать в группе А с командами Японии, Польши, Италии, Канады и Венесуэлы.

Алекно трижды был главным тренером сборной России (2007−2008, 2011−2012, 2015−2016). Под его руководством российская команда выиграла Олимпиаду-2012 в Лондоне — тогда в финале сборная России обыграла бразильцев (3−2), уступая по ходу встречи со счетом 0−2.