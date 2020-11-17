Москва, , 10:53 — REGNUM Кандидат в президенты Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов не будет переизбираться на пост главы Федерации триатлона России (ФТР). Об этом 17 ноября сообщает ТАСС.

«Не буду выдвигать свою кандидатуру на выборы президента Федерации триатлона России», — сказал Иванов.

Он отметил, что работа в ВФЛА потребует полной сосредоточенности и концентрации на решении стоящих перед организацией задач.

Отчётно-выборная конференция ВФЛА запланирована на 30 ноября. Иванов является гендиректором «Скоростных магистралей» (дочерняя компания РЖД).

С 2016 года он также является главой ФТР. Новые выборы президента организации пройдут 5 декабря.

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