Хьюстон, США, , 10:46 — REGNUM Баскетболист «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден отказался продлевать контракт с клубом, предложившим ему годовую зарплату в $50 млн. Об этом 17 ноября сообщает ESPN.

Харден сообщил руководству «Рокетс», что сосредоточен на переходе в «Бруклин Нетс».

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» предложил Хардену продление контракта на $103 млн за два сезона. Это соглашение вступило бы в силу в 2023 году, после истечения срока его текущего контракта.

Если бы Харден согласился, то стал бы первым игроком в истории НБА с гарантированной годовой зарплатой не менее $50 млн.

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