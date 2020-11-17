Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Российское спортивное гражданство получил волейболист петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС

«Наконец-то этот долгожданный день настал, я очень долго ждал. Теперь я официально являюсь российским волейболистом», — сказал Пашицкий.

Теперь он имеет право выступать в составе сборной России.

Ранее Пашицкий являлся гражданином Украины. Российский паспорт он получил летом 2020 года. А спортивное гражданство у него до этого было эстонским.

С 2017 года Пашицкий выступал за кемеровский клуб «Кузбасс», в составе которого в 2019 году стал чемпионом России. С 2020 года он играет за «Зенит» с 2020 года.

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