Мюнхен, Германия, , 09:21 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2020 года. Свою версию рейтинга представили World Football Summit и испанское издание AS.

В голосовании пользователей и жюри Левандовски обошёл своего одноклубника Йозуа Киммиха, а также форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В текущем сезоне Левандовски сыграл в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

В сезоне 2019/20 он провёл 47 матчей, забил 55 мячей и отдал 10 голевых передач. «Бавария» выиграла чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

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