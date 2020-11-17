Санкт-Петербург, , 08:25 — REGNUM Главной причиной поражения сборной России по футболу в матче против Турции является отсутствие нападающего Артёма Дзюбы. Об этом заявил актёр Михаил Боярский.

«Наша команда проиграла достойно. Возможно, были не совсем верные судейские решения, конечно, но главная причина — отсутствие Дзюбы, это даёт о себе знать в атаке», — сказал Боярский.

По его словам, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов и его штаб должны пересмотреть решение по Дзюбе и вызвать его в сборную.

15 ноября сборная России проиграла Турции со счётом 2:3. Ранее Дзюба был исключён из состава команды на ноябрьский сбор из-за скандального видео.