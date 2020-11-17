Лондон, , 08:13 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в первом матче Итогового турнира ATP в Лондоне. Встреча продолжалась 1 час и 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, семь ошибок на подаче и один брейк.

В следующем матче Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, а Зверев встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.

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