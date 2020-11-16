Даллас, США, , 23:35 — REGNUM Согласно информации журналистов Брэда Таунсенд, со слов президента клуба НБА «Даллас Маверикс» Донни Нельсона стало известно, что тяжелый форвард Кристапс Порзингис будет вынужден пропустит начало сезона 2020/2021. Латыш будет восстанавливаться после разрыва мениска правого колена.

По данным официального портала клуба, форвард будет готов к тренировкам на паркете с 1 января.

«Порзингис вернется в строй по ходу сезона. Мы не будем спешить. Мы внимательно относимся к тому, чтобы он вернулся в нужное время», — рассказал Нельсон.