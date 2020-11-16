Мадрид, , 23:30 — REGNUM Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес сдал положительный тест на коронавирус. На данный момент форвард находится в расположении сборной Уругвая.

Луис Суарес Jimmy Baikovicius

Согласно информации пресс-службы Федерации футбола Уругвая, он не сможет принять участие в матче квалификации чемпионата мира 2022 года против сборной Бразилии.

Также по этой причине Суарес пропустит два матча чемпионата Испании против «Барселоны» и «Валенсии», в Лиге чемпионов форвард не появится в составе на матч с «Локомотивом».