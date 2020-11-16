Москва, , 22:46 — REGNUM Московское ЦСКА приняло на своем льду ярославский «Локомотив» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец ЦСКА» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Команда Игоря Никитина нанесла 14 бросков в створ ворот соперника. Отличились Робинсон, Дальбек и Слепышев. В составе «ярославцев», которые нанесли 22 броска, отличился Коршков.

«Армейцы» занимают первое место Запада, набрав 43 очка в 27 матчах. «Локомотив» набрал 36 очков и идет на третьем месте.