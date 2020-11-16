Токио, , 21:05 — REGNUM Находящийся в Японии с визитом президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду, что перенесенные с 2020 на 2021 год Олимпийские Игры в Токио пройдут в установленные сроки и будут доступны для зрителей. Об этом 16 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление главы МОК, сделанное на совместной пресс-конференции с президентом Оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори.

При этом Т. Бах сослался на успешный опыт проведения многих соревнований, накопленный в мире за период пандемии. Он подчеркнул, что по мере создания и запуска производства современных вакцин, разработка которых идет во многих странах, будут созданы условия для вакцинации олимпийцев, на чем МОК, по его словам, собирается настаивать.

Отметим, что в планах четырехдневного визита Т. Баха в Японию запланирована его встреча с премьер-министром Есихидэ Сугой.