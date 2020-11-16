Хараре, , 18:35 — REGNUM 16 ноября в рамках четвертого тура группы H Кубка африканский наций национальная сборная Алжира играла с Зимбабве. Матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2.

Стартовые составы команд:

Зимбабве: Дариква, Земура, Чиксен, Рисуке, Кадевере, Хадебе, Мусона, Накамба, Дзингали, Майо, Шумба.

Алжир: Манди, Бенламри, Халайма, Гедиура, Бенрахма, Бенсебайни, Фегули, Марез, Делор, Беннасер, М’Боли.

Забитые мячи: Анди Делор (Мохамед Халайма) 34 — 0:1, Рияд Марез 38 — 0:2, Ноуледж Мусона 43 — 1:2, Принц Дуд 82 — 2:2.

Алжир, набрав 10 очков, укрепился на первой позиции в группе H. Зимбабве, набрав 5 баллов, временно остался на второй строчке.