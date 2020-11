Париж, , 18:27 — REGNUM 16 ноября в рамках полуфинала нижней сетки группы B онлайн-турнира по дисциплине CS: GO был разыгран матч в формате best of 3 между mousesports и G2. На первой карте Inferno G2 одержали победу со счетом 16:12.

Самым ценным игроком первой карты был признан французский снайпер Кенни «kennyS» Шраб, набравший статистику 27−17.

Второй картой противостояния станет Dust2 — выбор команды Николы «NiKo» Ковача.