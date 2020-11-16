Токио, , 14:30 — REGNUM Обязательным условием участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио не станет вакцинация от коронавируса. Об этом 16 ноября заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Бах находится с визитом в Японии. Во время пресс-конференции в Токио он отрицательно ответил на вопрос об обязательности вакцинации спортсменов. При этом он воздержался от дополнительных комментариев.

Что касается аналогичных требований к зрителям, то Бах подчеркнул, что решение на этот счет остается за властями Японии.