Москва, , 13:17 — REGNUM Суд над бывшим футболистом сборной России Романом Широковым состоится 25 ноября. Об этом 16 ноября сообщает «Чемпионат».

По словам Александра Островского, адвоката футбольного арбитра Никиты Данченкова, которого избил Широков, суд начнётся в 9:30 (мск) 25 ноября.

Ранее сообщалось, что дело об избиении Широковым Данченкова поступило для рассмотрения в мировой суд. При этом арбитр заявил, что не готов к примирению с экс-футболистом.

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