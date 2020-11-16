Дерби, Великобритания, , 11:38 — REGNUM Главным тренером английского футбольного клуба «Дерби Каунти» может стать экс-игрок «Челси» Джон Терри. Об этом 16 ноября сообщает Daily Mail.

С 2018 года Терри является тренером в «Астон Вилле». До этого он один сезон выступал за бирмингемский клуб в качестве игрока.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября с поста главного тренера «Дерби Каунти» был уволен Филипп Коку. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен форвард и играющий тренер Уэйн Руни.

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