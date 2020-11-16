Ливерпуль, Великобритания, 16 ноября 2020, 10:43 — REGNUM Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон получил травму в матче Лиги наций между сборными Англии и Бельгии. Об этом 16 ноября сообщает Goal.
«Хендерсон почувствовал дискомфорт в перерыве и понял, что не может играть», — сказал главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.
Ранее ещё два игрока «Ливерпуля» не смогли помочь своим сборным из-за травм. Это шотландский защитник Эндрю Робертсон и английский защитник Джо Гомес.
Отметим, что ранее «Ливерпуль» лишился своего лидера обороны Вирджила ван Дейка, который получил серьёзную травму колена в матче АПЛ с «Эвертоном».
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