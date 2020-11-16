Берлин, , 10:31 — REGNUM Главным тренером мужской сборной Германии по спортивной гимнастике стал трёхкратный чемпион мира Валерий Беленький. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Германской федерации гимнастики (DTB).

Отмечается, что Беленький будет возглавлять сборную Германии до завершения Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти летом 2021 года.

Беленький является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной СССР и заслуженным мастером спорта СССР. Также он является олимпийским чемпионом 1992 года.

С 1994 года он живёт в Германии. За сборную этой страны он выступал на Олимпиаде-1996.