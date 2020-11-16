Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл список лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 ноября сообщается на сайте турнира.

Малкин занял восьмое место в списке топ-центрфорвардов. Ещё один российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, занял 20-е место.

Возглавил рейтинг форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым стал Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»). Замкнул тройку Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).

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