Пловдив, Болгария, , 09:32 — REGNUM Сборная России заняла второе место на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Турнир прошёл с 11 по 15 ноября в Пловдиве (Болгария).

Российская команда выиграла пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

Первыми в общекомандном зачете стали британские спортсмены (6−3-2). Замкнули тройку итальянцы (3−7-4).

Золото российской сборной принесли Анастасия Войнова (спринт), Дарья Шмелева (гит), мужская и женские сборные России (обе — командный спринт) и мужская сборная России (командная гонка).

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