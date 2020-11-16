Париж, , 09:03 — REGNUM Французский футбольный клуб ПСЖ рассчитывает купить защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса. Об этом 16 ноября сообщает AS.

По информации издания, ПСЖ предложит капитану «королевского клуба» трёхлетний контракт с зарплатой €16,8 млн за сезон. Также клуб готов добавить к этому трансферный бонус.

Действующий контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что мадридский клуб, обычно не предлагающий возрастным игрокам договор больше чем на один сезон, отошёл от своих принципов и выразил готовность подписать с Рамосом двухлетнее соглашение.

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