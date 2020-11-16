Ньон, Швейцария, , 08:56 — REGNUM Идея о создании европейской премьер-лиги — не очень серьёзная. Об этом 16 ноября заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

«Для меня о создании европейской премьер-лиги не может быть и речи. Идея не очень серьёзная», — цитирует Чеферина Marca.

По его словам, эта идея принадлежит двум-трём футбольным администраторам в Европе, которые «не заботятся ни о чём, кроме самих себя, и могут навредить своим клубам».

Он добавил, что создание европейской премьер-лиги — это скорее популистская и политическая идея, чем серьёзная.

Ранее сообщалось о возможности создания с 2022 года европейской премьер-лиги, в которой участвовали бы 16−18 элитных команд.

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