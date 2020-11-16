Буэнос-Айрес, , 08:36 — REGNUM Бывший футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано завершил карьеру. Об этом 16 ноября сообщается на сайте аргентинского футбольного клуба «Эстудиантес».

"Пришло время завершить карьеру. Я прожил свою профессию на сто процентов. Я отдал столько, сколько мог», — сказал Маскерано.

В январе 2020 года Маскерано стал игроком «Эстудиантеса» после того, как два года провёл в Китае в клубе «Хэбей Чайна Форчун».

До этого он 7,5 года играл в «Барселоне», в составе которой стал пятикратным чемпионом Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов. Также выступал за английские «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», бразильский «Коринтианс», аргентинский «Ривер Плейт».

В составе сборной Аргентины Маскерано стал двукратным олимпийским чемпионом (2004, 2008) и вице-чемпионом мира (2014).