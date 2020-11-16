Копенгаген, , 07:51 — REGNUM Сборная Дании одержала победу над командой Исландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:1

В составе сборной Дании дубль оформил полузащитник Кристиан Эриксен, забивший оба гола с пенальти. В составе исландской команды точным ударом отметился форвард Видар Кьяртанссон.

На сегодняшний день в группе 2 Лиги А сборная Дании занимает второе место, имея в своём активе 10 очков. Сборная Исландии, не набрав очков, идёт на четвёртом месте.

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