Амстердам, 16 ноября 2020, 07:48 — REGNUM Сборная Нидерландов одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:1
В составе сборной Нидерландов дубль оформил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, ещё один гол забил нападающий Мемфис Депай. В составе боснийской команды точным ударом отметился форвард Смаил Превляк.
На сегодняшний день в группе 1 Лиги А сборная Нидерландов занимает второе место, имея в своём активе восемь очков. Сборная Боснии и Герцеговины идёт на четвёртом месте с двумя очками.
Читайте также: Сборная Италии уверенно победила Польшу в Лиге наций