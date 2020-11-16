Амстердам, , 07:48 — REGNUM Сборная Нидерландов одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:1

В составе сборной Нидерландов дубль оформил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, ещё один гол забил нападающий Мемфис Депай. В составе боснийской команды точным ударом отметился форвард Смаил Превляк.

На сегодняшний день в группе 1 Лиги А сборная Нидерландов занимает второе место, имея в своём активе восемь очков. Сборная Боснии и Герцеговины идёт на четвёртом месте с двумя очками.

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