Токио, , 07:43 — REGNUM Олимпийские игры в Токио пройдут летом 2021 года в любом случае, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 16 ноября сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

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Томас Бах в ходе своего визита в Японию провёл совместную встречу с премьер-министром Японии Есихидэ Суга, по результатам которой оба выразили уверенность в том, что Олимпиада в Токио состоится в 2021 году в обязательном порядке.

Глава МОК отметил, что он разделяет желание премьер-министра Японии провести Игры в Токио, несмотря на трудности, возникшие в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио были запланированы на лето 2020 года, они должны были состоятся с 24 июля по 9 августа. Однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение перенести Олимпиаду на год, сохранив при этом название «Токио-2020».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии предполагают освободить зрителей Олимпиады в Токио от прохождения двухнедельного карантина.

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