Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 07:20 — REGNUM Сборная Италии одержала победу над командой Польши в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:0

В составе итальянской команды голы забили полузащитник Жоржиньо, реализовавший пенальти на 27-й минуте, и нападающий Доменико Берарди на 83-й минуте.

На 77-й минуте с поля был удалён польский полузащитник Яцек Горальски, получивший две жёлтые карточки за грубые фолы против итальянского форварда Андреа Белотти.

На сегодняшний день в группе 1 Лиги А сборная Италии занимает первое место, имея в своём активе девять очков. Сборная Польши идёт на третьем месте с семью очками.

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