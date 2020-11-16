Лёвен, , 07:16 — REGNUM Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 2:0

В составе бельгийской команды голы забили полузащитник Юри Тилеманс на 10-й минуте и нападающий Дрис Мертенс на 23-й минуте.

На сегодняшний день в группе 2 Лиги А сборная Бельгии занимает первое место, имея в своём активе 12 очков. Сборная Англии идёт на третьем месте с семью очками.

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