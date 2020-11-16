Будапешт, , 07:02 — REGNUM Сборные Венгрии и Сербии по футболу сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 39-й минуте венгерский хавбек Жолт Кальмар восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день в группе 3 Лиги B сборная России занимает первое место, имея в своём активе 8 очков. Далее идут сборные Венгрии (8), Турции (6) и Сербии (3).

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