Лондон, , 06:51 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю в первом матче Итогового турнира ATP в Лондоне. Встреча продолжалась 1 час и 18 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Рублёв девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника два эйса, ни одной ошибки на подаче и 2 из 5 брейков.

В следующем матче Рублёв сыграет с австрийцем Домиником Тимом, а Надаль встретится с греком Стефаносом Циципасом.