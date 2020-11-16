Посёлок Шерегеш, Кемеровская область, , 04:48 — REGNUM Горнолыжный сезон в Кемеровской области стартовал с открытия курорта «Шерегеш». На праздник собрались около 5 тысяч туристов со всей страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«Важно, чтобы этот горнолыжный сезон был не только успешным, но и безопасным. Поэтому в Кузбассе введены ограничения, касающиеся размещения в гостиницах и рассадки гостей в местах общественного питания. Необходимо соблюдать масочный режим, в том числе на канатных дорогах, — прокомментировал заместитель губернатора региона по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев. — На горе Зеленой открыт травмпункт с лабораторией, где в случае необходимости можно сделать тест на коронавирус. Представителям бизнеса и отдыхающим нужно серьёзно отнестись к выполнению всех противоэпидемических требований. От этого зависит здоровье людей и продолжительность горнолыжного сезона».

Дополнительные ограничения коснулись и работы пунктов проката — выдавать будут только лыжи, сноуборды и ботинки, а шлемы, маски, балаклавы и перчатки туристам придётся привезти с собой.

21 ноября сезон откроет «Горная Саланга», 28 ноября — «Танай», 29 ноября — «Югус».