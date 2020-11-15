Стамбул, Турция, , 21:59 — REGNUM Сборная России по футболу уступила команде Турции в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча, завершившаяся со счетом 2:3, прошла 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Кенан Караман, Дженгиз Ундер и Дженк Тосун. У гостей мячи забили Денис Черышев и Далер Кузяев.

Напомним, сборная России по футболу пока занимает первое место в третьей группе. На счету подопечных Станислава Черчесова восемь очков. Второе место занимает команда Венгрия с семью баллами на счету после четырех матчей, третьей идет сборная Турции, набравшая шесть очков. Группу замыкает национальная команда Сербии с двумя баллами также после четырех матчей.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября сборная Молдавии приняла на своем поле национальную команду России в рамках товарищеской встречи. Матч, который прошел в Кишиневе, завершился со счетом 0:0.

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