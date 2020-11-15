Анкара, , 19:26 — REGNUM Со стартовым составом сборной России по футболу на выездной матч Лиги наций против команды Турции определился тренерский штаб национальной команды. Об этом сообщается на странице сборной России в соцсети Twitter.

Так, на поле в стартовом составе национальной команды выйдут: Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Маринато Гилерме, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Антон Заболотный, Денис Черышев и Алексей Миранчук.

«Ждём победы», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» состоится матч пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Начало битвы в 20:00 мск.

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