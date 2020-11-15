Лас-Вегас, США, , 15:55 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (MMA) Алиасхаб Хизриев примет участие в турнире промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night, проведение которого намечено на 6 февраля будущего года, где он встретится с представителем Бразилии Веллингтоном Турманом. Об этом 15 ноября сообщает MMA Fighting.

При этом в главном поединке турнира UFC Fight Night 6 февраля встретятся нидерландский спортсмен Алистар Оверим и ещё один представитель России — Александр Волков.

При этом Хизриев подписал контракт с UFC в сентябре текущего года, когда он одержал верх над бразильцем Энрике Шиджемото на турнире Dana White’s Contender Series в течение 50 секунд.

Отметим, в общей сложности на счету ни разу непобежденного в ММА Алиасхаба Хизриева 13 побед.