Прага, , 15:55 — REGNUM Чешский нападающий Владимир Соботка, который ранее играл за омский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард», вошел в состав пражской команды «Спарта». Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба клуба из Праги.

Уточняется, что соглашение между клубом и 33-летним игроком рассчитано на один месяц с возможностью продления.

Отметим, Владимир Соботка в минувшем сезоне играл в хоккейном клубе североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз», набрав 3 (шайба +2 результативные передачи) очка в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также до того, он провел три сезона в КХЛ в составе омского «Авангарда» и смог набрать 102 (37 шайб + 65 результативных передач) очка в 138 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ м ещё 14 (4 шайбы +10 результативных передач) очков в 18 матчах в Кубке Гагарина.