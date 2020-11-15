Москва, , 15:57 — REGNUM Фигуристка Софья Самоделкина будет принимать участие в пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который состоится в Москве в период с 5 по 8 декабря. Об этом рассказал личный тренер 13-летней спортсменки Сергей Давыдов.

«У Софьи (со здоровьем) все хорошо, она обязательно будет выступать на этапе в Москве», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее 13-летняя фигуристка не смогла принять участие в четвертом этапе Кубка России, который проходил в Казани, из-за того, что намяла ногу на тренировках.

Отметим, данный турнир станет для Софьи Самоделкиной первым после августовских контрольных прокатов юниорской сборной России, где она показала прыжок аксель в три с половиной оборота.